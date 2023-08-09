有些人天生不甘於平凡，總是喜歡挑戰自我、嘗試新鮮的事物，便希望有一天能夠出人頭地，《摘星工廠》運勢專欄指出獅子座、牡羊座、水瓶座有強大氣場，不喜歡過著平淡的生活，其中水瓶座認為沒有變化、不斷重複的事物簡直是浪費生命，他們思想前衛，而且學習和適應能力強，有機會就能嶄露頭角。

▍獅子座

安於現狀，生活日復一日，獅子座無法適應這樣的生活。他們人生起點就算再低，也有遠大的志向，不會甘心永遠居於人後，永遠被別人的光輝罩著或不被重視，再平凡的路，獅子座也要當個耀眼的存在，對於爭奪榮耀這件事，很適合他們挑戰。

▍牡羊座

世界五光十色，生活也可以多采多姿，這麼想著的牡羊座，不想浪費時間在毫無意義的事情上。單調、被人管東管西的生活，他們想要擺脫，並且有著有衝破阻礙不怕頭破血流的氣魄，他們適合嘗試各種挑戰，尋找屬於自己的人生目標。

▍水瓶座

不喜歡千篇一律生活的水瓶座，開拓與創新的想法，一直在他們心中直蠢蠢欲動。沒有變化、不斷重複的事務，會過早耗盡他們的生命力，同時浪費才能與智慧，若是挑戰新鮮、前衛的事物，情況就大可不同了。水瓶座的適應能力，和學習新事物的能力都很強，只要有機會就能脫穎而出。