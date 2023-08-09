屏東恆春鎮9日下午驚傳民眾遭電擊意外，47歲范姓女子在後壁湖潮間帶突遭閃電電擊，倒地不起，幸家人在旁馬上替她CPR，救回一命，經警消緊急送醫後，目前意識清楚，休養中。

屏東消防局指出，9日下午2點53分獲報，有民眾在後壁湖潮間帶遭閃電電擊，警消趕赴現場後，發現傷者范女經家屬緊急CPR後已恢復意識，但身體相當虛弱無力，因此邊做心電圖監測邊送她至恆春旅遊醫院救治；恆春旅遊醫院表示，范女意識清楚，休養中。