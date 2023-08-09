李翊君和殷正洋今宣傳「2023『當那一首歌響起』 瓊瑤創作60周年演唱會」。（寬宏藝術提供）

李翊君對於參與瓊瑤演唱會既期待又興奮。（寬宏藝術提供）

殷正洋曾獲三屆金曲歌王，是超級實力派唱將。（寬宏藝術提供）

瓊瑤即將在8月19日舉辦「2023『當那一首歌響起』 瓊瑤創作60周年演唱會」，古巨基、李翊君、高勝美、殷正洋、動力火車、潘越雲等6組歌手參與演出。李翊君、殷正洋今一同接受聯訪分享備戰心情，李翊君說，參與這次演出比做自己的演唱會還興奮，媽媽也特別跟她要票想要來看演唱會；段正洋則針對日前在網路流傳的謠言，鄭重闢謠：「我沒死也沒離婚，那些都是騙點閱率的。」

李翊君是超級唱將，演唱過許多膾炙人口的經典歌曲，但她說，媽媽從來沒跟她要過票，也不會唱她的招牌歌，這次媽媽主動跟她要票想看演唱會，「我媽以前都租瓊瑤阿姨的小說看，這次想要聽電影主題曲，那是屬於她的青春記憶」。李翊君也相信這次所有歌手的歌大家都可以跟著唱，一起走到時光隧道。

李翊君的老公撿場目前人正在泰國渡假，跟她女兒的乾爹同行，共渡父親節，李翊君笑虧，「他今年已經出國3趟了，他正業是高爾夫球手」，兩人在工作上各做各的，旅遊也未同行，被問到是否會擔心老公去不該去的場所？她淡定說，如果他去就認了，「要追蹤的話，人生太辛苦了，人生到了這階段，真的會怎麼樣就怎麼樣。」一旁殷正洋聽了接話：「我保證他不會。」表示自己從小認識撿場是孝順又自律的人。

而殷正洋與李文媛結婚快30年，日前網路卻流傳他生病及婚變的假消息，他表示，「我現在也不太理這些事情，我活的健康比較重要，大家不相信的話來演唱會就知道」，他也重申婚姻狀況「當然ok，我們結婚到現在快30年了」。

瓊瑤的創作不論在文壇或影視產業皆佔有一席之地，今年是她第一本長篇小說《窗外》出版滿60周年的生日，特別宣布舉辦「2023『當那一首歌響起』 瓊瑤創作60周年演唱會」，屆時瓊瑤本尊是否現身演唱會？主辦單位表示，已提出邀請，畢竟她高齡85歲又住淡水，還在等候她的回覆，相信她答應的機會滿高的。殷正洋聽了馬上接話：「要不要我去接她？我也住淡水。」表示兩岸兩代人都深受瓊瑤作品影響。李翊君也坦言演唱瓊瑤連續劇主題曲，讓她獲利滿多，這個演唱會對她來說，不僅是表演，還有一份感恩的心情。

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