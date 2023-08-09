金曲歌王蕭敬騰（老蕭）今年無預警公布成功求婚經紀人女友Summer林有慧的喜訊，並在社群上發文與粉絲們分享這件好消息，也讓不少網友們密切關注這對俊男美女的組合。昨(8)日，適逢父親節，蕭敬騰也十分應景的在社群上曬出一家人一同慶祝的照片，不過卻意外引發網友關注Summer婆媳之間的相似點。

蕭敬騰在社群上曝光與Summer求婚成功的好消息時，讓不少網友關注兩人的後續動態，此前更在社群上瘋傳一則蕭敬騰偕未婚妻前往長沙工作的短片，其中有眼尖的網友發現女方穿著寬鬆白色上衣，小腹微微凸起，同時蕭敬騰全程守護的模樣，讓不少網友紛紛猜測，是否50歲的Summer「肚子有好消息」，不過相關傳聞並未獲得當事人證實。

而昨適逢父親節，蕭敬騰也十分應景的在社群上更新一則與全家人歡慶父親節的畫面，並寫下：「祝所有父親，父親節快樂，爸爸我愛你。2023、爸爸節、圓滿。」等字句，同時一併曬出與家人合影的照片，只見畫面中，除了未婚妻Summer外，他的爸爸、媽媽也都在場，幾人都笑得十分燦爛，而Summer更是在蕭媽身後抱著名為「蕭寶寶」的愛犬露齒甜笑，看似與蕭敬騰家人間的相處十分愉快。

貼文曝光後，在社群上也引發討論，網友們除了紛紛留言獻上祝福外，更發現1亮點，稱「summer姐跟媽媽好像」認為兩人不僅五官、臉型相像，連笑容都有些神似，留言表示：「媳婦和婆婆的笑容很像」、「臉感覺很像呢」、「其實仔細看老蕭未婚妻Summer長得很像老蕭媽媽耶，很像蕭媽媽的女兒。」意外引發討論。