該公司在丹麥股市的股價，早盤仍上揚了2.95%。
該公司正在努力交付在新冠疫情時期積壓的訂單，並且從供應鏈和原物料上漲的逆境中，恢復過來。
維斯塔斯也希望，風力渦輪機的漲價，以及成本壓力的和緩，能很快地改善公司業績表現。
執行長Henrik Andersen說，公司的目標是在今年轉虧為盈，如果真的達成該目標，這意指著，公司在第三季和第四季的業績會更加樂觀。
此外由於產品定價在過去兩年發生一些變化，公司消化和執行的訂單正逐季地出現正面改善。
Andersen在聲明中承認，在往低碳能源轉型中，政府批准和監管的不確定性仍為最大的障礙；公司也預計，供應鏈中斷情形會延續到今年下半。
維斯塔斯維持了全年的財測指引。但是公布第二季息稅前利益為虧損7000萬歐元(約7700萬美元)，表現遜於分析師預期的虧損6200萬歐元。而去年同期的虧損為1.82億歐元。
Sydbank分析師Jacob Pedersen說：「大家都知道，上季表現會很疲軟，而事實也是如此。但是在相當短的時間內，我們預計獲利會有相當的提振」；Pedersen補充說明，他指的是維斯塔斯對於新訂單收取了較高的定價。
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