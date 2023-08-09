民眾黨5日舉辦北區姊妹之友會，為民眾黨總統參選人柯文哲造勢，但表演活動安排舞者穿著空姐制服應援，引來綠營開轟物化女性。網紅「館長」陳之漢近日在直播中點名酸綠委賴品妤「物化動漫」，賴品妤對此也在臉書正面回擊，直呼「你沒有資格決定我是什麼樣子」，但此話又引來館粉吐嘈：「那舞團為何不能決定自己的樣子？」粉專「尚書大人真機靈」則揶揄，稱賴角色扮演有一定水準，cos比較失敗的就是立法委員。

館長日前在直播中談到民眾黨「空姐熱舞團」，批輿論無限上綱物化議題。他話鋒一轉提及動漫展，並舉民進黨立法委員賴品妤Cosplay的照片為例，質疑她的角色扮演是否也是「物化動漫」、「物化女性」？一番評論引來館粉熱烈迴響討論。

對此，賴品妤今(9日)在臉書長文回應，提到過去館長也曾多次展露「有在看動漫的形象」，試圖與觀眾拉近距離，因此看到館長對於ACG領域毫無理解的發言，讓她感到驚訝且遺憾。她強調，自己熱愛很多作品很多角色，可以是男女老幼很多樣子，「而你沒有資格決定我是什麼樣子！」

媒體人謝曜州摘要引述這波論戰，指館長稱「舞團是物化，那賴品妤也是物化動漫」，賴反擊：「沒資格決定我是什麼樣子！」館粉則質疑：「那舞團為何不能決定自己的樣子？」謝曜州直呼：「真的很怕接下來半年都要打這種層次的議題...恐怖喔～」網友表示：「不許你胡說！我們賴大立委明明也有針對能源政策發表看法！（轉貼新聞標題提及：侯喊核一二三延役，賴品妤：重啟個屁！）」謝曜州留言回：「光電之女的吶喊！」

尚書大人真機靈則揶揄表示「館長不該點名賴品妤的，好歹人家cosplay還是有一定水準，唯一cos比較失敗的，大概就立法委員這個角色而已？」網友也虧「立法委員這個角色人家是有代表作的好嗎？像是簽名連署違停之父、詐騙集團im.B之友陳歐珀提出的『限縮檢舉』」。