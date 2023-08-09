一名人妻發現老公外遇，但小三卻傳訊嗆她「我是你老公的外遇對象」、「不會放過你們這一家」，人妻提告求償200萬元，台北地方法院認定小三侵害侵害妻子基於配偶關係之身分法益，判決賠償40萬元，可上訴。

人妻提告主張，老公前年在網路遊戲認識一名女子，對方明知老公已婚，竟與他發展婚外情並發生性行為，去年1月19日、20日，她陸續收到對方以陌生臉書帳號所傳送訊息，經查發現，對方與自己老公，不僅以老公、老婆互稱，並有牽手、擁抱等親密行為及多次發生性行為。

她說，去年10月28日她與老公出遊時，該名女子更多次以電話聯繫她及老公上，對方發現老公將LINE軟體大頭貼照片改為夫妻合照後，更以提出性侵告訴為威脅，要求與老公會面，對方之行為顯已逾越社會一般朋友往來之正常分際，嚴重破壞她的婚姻感情及家庭幸福圓滿，請求200萬賠償。

台北地方法院認為，該名女子不法侵害妻子基於配偶關係之身分法益，又以文字恫嚇侵害她之人格權，情節重大，使她精神上受有相當之痛苦，判決該名女子須賠償40萬元。可上訴。