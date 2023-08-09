人氣啦啦隊女神林襄近年人氣居高不下，深受許多棒球迷喜愛，今（9日）被爆熱戀小4歲的樂天桃猿球員馬傑森，兩人被拍到牽手約會，更一同回家過夜，消息一出引起外界討論，有網友挖出馬傑森與林襄的薪資差距，大讚林襄不在乎男生收入多寡。

林襄日前遭《鏡週刊》報導素顏和球員馬傑森牽手逛街，事後更一同回女方家過夜，網友也發現在此之前兩人在社群平台就有悄悄互動，林襄會現身男方Instagram貼文下為其加油，兩人疑似熱戀消息曝光後，PTT有人以「林襄男友月薪居然只有8萬？」為題，寫道：「林襄的男友馬傑森，不僅長得像古巴球員，還是個二軍咖，在一軍連一支全壘打都沒打過，月薪甚至只有8萬，比在座任何一位板友都還要少，之前八卦板都覺得林襄會去找富二代，結果卻是找了個窮球員，是不是證明了女生其實不會在意男生的收入？有沒有卦？」

馬傑森是布農族人，今年才21歲，守備位置為三壘手、游擊手，高中畢業後馬傑森參加中華職棒選秀，順利被選上，2020年以簽約金480萬及月薪8萬的條件正式加盟樂天桃猿，過去曾傳出林襄出席一場活動就能賺進26萬，對此不少網友討論林襄與馬傑森的收入差距，紛紛表示：「女生有名有錢就不太在意男方收入啊」、「林襄自己都賺的比一般中職球星還多」、「女的會賺就好了」、「人家眼光放很遠」、「看起來應該不是工具人，而是真愛」、「有錢也買不到愛情」、「林襄是台女典範」。