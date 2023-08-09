2023女子世界盃足球賽8強已全部產生，歐洲佔5隊、亞洲2隊、南美洲1隊，有3隊打進16強的非洲仍功敗垂成，未能締造史上首次闖入淘汰賽第二輪的紀錄(1999年奈及利亞曾踢進八強淘汰賽第一輪，但當年只有16隊參賽)。

二連霸的衛冕冠軍美國女足與瑞典女足激戰120分鐘仍互無紀錄，美國在PK戰以4：5落敗，隊史首次倒在女子世界盃4強之外(前8屆女子世界盃，美國贏得4次冠軍、1次亞軍和3次季軍)。美國女足在本屆世界盃小組賽只繳出差強人意的1勝2和成績，雖然16強輸在運氣成份較高的PK戰，但美國女足本屆三戰歐洲隊都未能贏球，證明歐洲女足列強的實力已提升至世界一流水準。

8強賽將在11和12日舉行，西班牙與荷蘭的「歐洲內戰」率先登場，荷蘭在小組賽壓倒美國首名出線，16強也以2：0輕取南非，繼上屆勇闖決賽後，連兩屆都至少踢進8強。西班牙在小組賽曾以0：4不敵日本，但16強以5：1給瑞士上一堂震撼教育，仍被視為奪冠的次熱門。兩隊在2009年歐洲女子國家盃資格賽曾交手2場，荷蘭在附加賽主客場皆以2：0擊敗西班牙，拿到晉級會內賽門票。之後兩隊3次在友誼賽交鋒，都是由西班牙女足取得勝利。雙方實力十分接近，西班牙稍被看高一線，以荷蘭本屆展現的防守強度，預料會是一場低比分的賽事，推薦大小(2.5球)小。

日本是本屆唯一全勝晉級8強的隊伍，4場比賽狂進14球只失1球，包括淘汰賽首輪3：1強勢擊退前世界盃冠軍挪威，但8強的對手也不好惹，瑞典在小組賽同樣是3戰全勝晉級，16強淘汰美國更是士氣大振，4場比賽進9球失1球，攻守表現都有很高水準。兩隊近6次交手，日本3勝1和2敗領先，但近2次都是瑞典獲勝，包括2021年東京奧運8強，瑞典女足3：1贏球。勢均力敵勝負難料，同樣推薦(2.5球)小。

澳洲雖有地主優勢，但小組賽擊敗奧運金牌加拿大，16強淘汰2017年歐洲女子國家盃亞軍丹麥，女足發展已有追上歐美強國的趨勢。法國女足尚未在大賽證明自己，最佳成績都只到4強，但能夠在小組賽擊退巴西，16強再輕取黑馬摩洛哥，期望在本屆女足世界盃能有所突破。兩隊曾交手4次，各2勝2敗，最近一次是上個月的友誼賽澳洲1：0小勝。盤口稍傾向法國，但筆者看好有主場球迷加持的澳洲能在法定時間內至少不敗，推薦讓分（澳洲+１）勝。

最後一場8強戰由英格蘭對哥倫比亞，由於美國和德國兩支前冠軍都已遭淘汰，英格蘭成了目前奪冠最大熱門，不過16強的表現未如人意，面對非洲勁旅奈及利亞，不僅120分鐘互交白卷，進攻主力蘿倫.詹姆士(Lauren Elizabeth James)還在比賽中故意踩對方球員被紅牌罰下，要不是奈及利亞運氣不佳，包括一次射門中楣，可能已經在法定時間內讓英格蘭打包回家。哥倫比亞小組賽淘汰德國絕非僥倖，16強也以1：0完封本屆黑馬之一的牙買加，8強對英格蘭絕對艱難，但如果做好防守，逼進加時和PK戰就有爆冷可能。雙方在2015世界盃小組賽曾交手1次，英格蘭以2：1小勝。估計英格蘭贏面較大，但差距可能只有1球，推薦讓分(英格蘭-1)和。