六旬夫妻持敬老卡被駡「浪費國家資源」 司機下場出爐

嘉義市一對夫妻持嘉義市政府發的敬老卡，搭嘉義縣公車處的公車到梅山鄉，因兩人原車回嘉義市，遭司機酸言酸語，批兩人連出門都沒目標，坐車玩是浪費國家資源，連下車也一再催促，批兩人動作真慢、口氣極差，等夫妻下車後，司機毫不忌諱暴粗口，不斷用粗俗語言咒駡兩夫妻，縣公車處調閱車內監錄影帶，確定予以記過懲處，並進行再教育。

68歲蔡先生和太太持敬老卡坐車從嘉義市到梅山玩，疑因未下車，慘遭司機酸言酸語，批兩人坐車到這裡也沒下車是沒目標、沒意義，浪費國家資源，過程中蔡先生夫妻一路容忍，還向司機道歉，解釋自己是年紀大才不開車，好不容易到站，司機態度一再催促，批動作有夠慢，讓蔡太太不好意思解釋自己腳不方便，等兩人下車，司機又是一番惡言咒駡，過程車內影像錄下來。

嘉義縣公車處長楊志雄說，經調閱影像，確認司機態度確實不佳，會記過一次，並扣獎金900元，並再教育，同時也跟司機告誡，再犯就會直接開除，指縣公車乘客有25％是持老卡的民眾，司機員的行為非常不恰當，事後該名司機員說自己當時在氣頭上，坦承行為確實不妥。