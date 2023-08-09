22歲王姓女子去引薦陳姓男子將其銀行存摺以5萬賣給梁男，但後來沒使用到存摺，要求陳男退錢遭拒。王女假借心情不好，騙陳男出來後，其他人涉嫌痛毆他一頓，最後丟包在桃園市溫州公園，陳男因傷重不治死亡，梁男等人被桃園地院依傷害致死、傷害判12年至10月不等有期徒刑，可上訴。

檢方調查，王姓女子、19歲施姓男子、26歲梁姓男子、22歲羅姓男子等人，涉嫌由王男引薦陳姓男子將其帳戶以5萬元代價賣給梁男要從事詐騙用。但後來不需要帳戶，要求陳男退錢，王女假借心情不好，要陳男到其住處聊天，眾人還一起拉K。不過隨後將陳男帶往大園一處地點，涉嫌持棍棒痛毆陳男頭部、軀幹及四肢，導致陳男有全身多處大面積挫傷、瘀傷。

眾人警告陳男不得報警、就醫後，還稱錢給他買藥擦，就把他扔在溫州公園後離去。因陳男拉K、被痛毆，引發顱內出血、橫紋肌溶解症及皮下多量出血死亡。陳男朋友證稱，事前有聽到陳男抱怨，王女等人因帳戶沒使用，要求退錢，不然就把帳戶繼續給他們用，但陳男不願意。

法院審理後，梁姓男子依傷害致人於死罪判處有期徒刑12年、王女傷害罪有期徒刑10月，施男傷害致人於死罪有期徒刑10年、羅男8年，可上訴。

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