桃園市政府今年規畫3場次的「桃園小市長暨市政體驗營」。（陳夢茹攝）

桃園市長張善政頒發小市長聘書給小朋友。（陳夢茹攝）

暑假期間為豐富小朋友們的假日時光，桃園市政府規畫3場次的「桃園小市長暨市政體驗營」，市長張善政頒發證書前，也詢問在場的小朋友未來有什麼夢想，沒想到很多小朋友想當市長，他笑著直呼「你們要搶我的工作嗎？」互動相當熱絡。

張善政表示，4日、8日及9日各有辦理1場桃園小市長暨市政體驗營活動，每梯次約有25名小朋友參與，今天早上小朋友們先前往環保局參訪，下午自己則出借辦公室，讓小朋友能在他的位子上體驗蓋公文、當市長的感覺。希望能藉此活動讓小朋友們在心中設定未來志向，求學過程中也能勇敢、堅定的朝目標邁進。

張善政也和在場的小小市長們互動，詢問他們未來想要當什麼，有小女生表示想當1名空姐，張善政便鼓勵她說空姐要很有禮貌，有多名小男生直呼想當市長，張善政先笑說「是不是要搶我工作？」，更勉勵他們當市長要努力讀書，另還有名小男生脫口而出說想當「藏壽司」引起哄堂大笑。

市府表示，這次的活動讓小朋友們能實際體驗桃園市政日常，以闖關集點與遊戲體驗的概念，透過營隊活動，帶領小朋友從不同角度認識桃園。活動中另也邀請警察局、衛生局、消防局、農業局、環保局及民政局一同參與， 辦理婦幼安全意識、預防詐騙、預防食物中毒、食材3章1Q、消防安全、全民國防教育、資源回收分類等宣導活動與有獎徵答。

不僅如此，最後小朋友還能參加小市長就職儀式獲得小市長聘書，市府認為，以小朋友容易理解與接受的遊戲互動方式，才能讓他們更瞭解桃園，是相當值得參加的暑期營隊。市府也補充，教育政策是桃園首要的施政重點，包含補助公私立國中小學生免費營養午餐、市立國中小代理教師全年聘期、提供5歲幼兒免學費的教育助學金等政策都已全面上路， 期盼能讓桃園成為優質教育的宜居城市。