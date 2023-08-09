仁愛鄉清境國小教室內滿滿積水，縣府積極趕在開學前排水。南投縣政府提供

多所學校校舍地基遭掏空，南投縣政府向中央求援。南投縣政府提供

卡努颱風致災性豪雨重創南投，工程單位搶通道路後，前進災區才發現有14所災區學校遭大雨侵襲，有24所學校因校舍邊坡土石遭大水衝擊掏空、校舍積水、設備毀損，急需緊急搶修，其中仁愛鄉清境國小等4校因豪雨造成校舍安全疑慮，縣府已針對該風災向中央提出復建工程經費請求，另其他學校災損仍持續增加中，縣府將進行全面清理與復建，希望所有工程可以趕在開學前完成。

南投縣政府教育處表示，此次水災，初步經清查計有仁愛鄉親愛國小、清境國小等14校提報災損，其中包含水源管線、電機設施設備受損等緊急搶險、搶修需求，教育部初步核定補助360萬元、縣府自籌40萬元展開搶修，期於開學前完成，以利學校運作。

另有有仁愛鄉清境國小等4校提出邊坡土石掏空等復建工程需求，預估經費近2000萬元，縣府已向行政院公共工程委員會爭取經費儘速執行。

教育處表示，隨著道路打通，各校災情正逐步彙整中，所需復建經費也仍不斷整理更新中，但希望所有復建工程都可以在開學前完成，不影響學生受教權。

另環保局也備妥消毒清潔機具，將陸續進入各學校展開環境清消工作，避免災後衍生傳染病。