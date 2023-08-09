第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組9日進行最後一天賽程，賽前就確定奪冠的日本隊原本的領先在下半場被菲律賓超前，在鷹𥖧公歌三分球火力幫助下，挺過菲隊的追擊，最終95比88收下勝利，以5戰全勝之姿完美帶走冠軍。

日本隊總教練鵜澤潤表示，這次瓊斯盃能夠全勝帶走冠軍，團隊合作是最強大的力量，也是靠著這個力量克服菲律賓對猛烈的攻勢，他認為菲律賓隊一直在三分線外放箭，所以給日本隊球員的指示也是三分線有機會就出手，防守快點回防。

全場三分球11投8中、轟下32分的鷹𥖧公歌成為球隊致勝功臣，她說，教練希望她在三分線多出手、多表現，她覺得自己就是秉持這個信念完成比賽，幫助球隊守住全勝的位子。

此役日本隊除了鷹𥖧公歌32分全場最高，金田愛奈贊助15分，小池遥14分、12助攻、7籃板，外籍好手伊佐潔13分也不錯；菲律賓龐特約絲（JANINE PONTEJOS）20分全隊最高，潔丹妮兒（JACK DANIELLE ANIMAM）19分、10籃板。

日本隊射手鷹𥖧公歌單場狂轟8記三分球、豪取32分，助隊擊敗菲律賓。（中華籃協提供）