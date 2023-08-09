美國2名海軍士兵涉嫌為北京竊取敏感軍事機密上週被捕。檢方今天表示，其中一名士兵的母親鼓勵他和中國情報官員合作，並說這可能有助他日後在中國政府謀得一官半職。

美聯社報導，美國聯邦助理檢察官謝柏德今天在聖地牙哥聯邦法院做出上述指控，聲請羈押上週被捕的海軍士兵魏金超（Jinchao Wei，音譯）。

魏金超和另一名同樣駐防加州的海軍士兵被控提供敏感軍事資訊給中國政府，這些機密資訊包括戰時演習、海軍任務和關鍵技術資料。

22歲的魏金超被控蒐集和提供資訊協助外國政府，遭美國司法部依間諜法（Espionage Act）起訴。兩人都堅稱無罪。

美國檢方表示，2022年2月，中國情報官員首次和出生於中國的魏金超接觸，當時他正申請歸化為美國公民。他向該名情報官員坦承，他清楚這可能會影響他的申請。檢方表示，即便如此。魏金超仍向該情報官員提供關於艾薩克斯號（USS Essex）和其他兩棲攻擊艦的詳細資訊。

謝柏德表示，魏金超耶誕節返回威斯康辛州家裡探望母親，她的母親清楚兒子的安排，鼓勵他繼續協助該中國情報官員，因為這可能有助於他日後自美國海軍退役後，在中國共產黨謀得一官半職。

謝柏德告訴法官，該名情報官員告訴魏金超，他和中國政府願意提供經費讓魏金超和母親飛到中國，以親自和他們見面。魏金超今年春天還上網搜尋飛往中國的機票。謝柏德還說，該名情報官員告訴魏金超採購一台電腦和一隻手機傳送資訊，他只要提供收據，中國政府便會付錢給他。

魏金超的辯護律師康福提（Jason Conforti）告訴法官，魏金超對社區不具危險性，也不再有取得任何軍事資訊的管道。但謝柏德則指出，魏金超提供海軍船艦的敏感資訊，已置數以千計的海軍士兵於險境。

法官最後裁定魏金超繼續羈押，不得交保。

根據起訴書，魏金超洩漏多達50份關於海軍艦艇技術和機械資料的手冊，以及一項即將舉行的演習的陸戰隊數量和訓練細節。

謝柏德表示，魏金超過去1年透過提供軍事機密，獲利1萬到1萬5000美元。一旦罪名確立可能面臨無期徒刑。

美國司法部還指控另一名海軍士兵、26歲的趙文衡（Wenheng Zhao，音譯）在2021年8月到至少今年5月期間，提供有關海軍演習、任務和設施的資訊、照片和影片，以換取中國情報官員近1萬5000美元賄款。

這些資料包括美國在印太地區一項大規模軍事演習的計畫，詳述海軍移防的時間和地點。法官裁定趙文衡和魏金超兩人繼續羈押，不得交保。

根據美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，魏金超下次出庭日期是8月21日，趙文衡則預計9月26日出庭。