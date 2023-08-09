國立台東女中團隊獲全國科展化學科鄉土獎及大成優等獎。（國立台東女中提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東女中團隊獲全國科展化學科鄉土獎及大成優等獎。（國立台東女中提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東女中學生黃意淨（左二）、郭姵妤（中）、莊淯旂（右二）獲全國科展化學科鄉土獎及大成優等獎，與指導老師梁利吉（左一）、校長王垠（右一）合影。（蔡旻妤攝）

化腐朽為神奇，國立台東女中學生莊淯旂、郭姵妤、黃意淨以台東特產臍橙果皮製成生物碳，可檢測汙染物濃度、也能應用在仿偽技術，作品「碳為柑止-生物碳吸附力及螢光應用」榮獲化學科鄉土獎及大成優等獎，3人直言，其實沒有想過能到全國賽拿獎，意外又開心。

東女科展團隊先拿下東區科展特優，代表台東縣參加全國科展，並在決賽中榮獲化學科鄉土獎及大成優等獎肯定。郭姵妤說，除了獲校內老師梁利吉、黃千毓指導，比賽過程中，評審和教授也給予建議，受益良多，支持理論及實驗規畫必須完整，才能呈現出更好的研究成果。

莊淯旂表示，近年疫情期間民眾確診後常服用的阿斯匹靈藥物，容易在人體中水解出不易代謝的水楊酸，醫療上以活性碳作為過量阿斯匹靈的解毒劑，而實驗證實，臍橙生物碳能有效吸附水楊酸達30％至50％。

黃意淨說，經實驗發現，生物碳針對有機染劑的吸附率可達97％，或可用於吸附廢水中的重金屬、染料等汙染物；而臍橙生物碳奈米碳點具螢光特性，可用於檢測汙染物濃度，或應用於紙鈔防偽技術。

臍橙特色在於果實頂部的果皮有未發育的副果，看似人類的肚臍，因而得名，果肉柔軟多汁、果香味足，堪稱全台橙界之王。3人表示，果皮必須經過腐爛、分解後才會回到大自然，「想說能不能透過人工的方式，讓它加速回到大自然，又能夠讓我們得到一些利益」，於是製成生物炭，探討其吸附功能。

校長王垠表示，科展團隊經由實驗使廢棄果皮「化腐朽為神奇」，而從研究、展示到最後獲得肯定，過程中體現「師生共學，成就師生」，感謝國立東大學理工學院合作專題研究課程，提供專業師資與研究設備，幫助學生獲得佳績。