雕塑藝術家朱銘今年4月辭世後的第一個個展，也是其〈太極系列—太極拱門〉石雕作品的首展，目前正於台北亞洲藝術中心展出，該系列由創作之初使用銅作為媒材，到演化為石雕創作，因石材特性與不可逆性，更顯朱銘該系列的爐火純青。

朱銘於2000年創作的〈太極系列—太極拱門〉系列，可謂朱銘〈太極系列〉臻化境的完結篇。首度公開發表的本次展品，因採用石材，石雕上的每一刀、每一面，都能展現出朱銘的雕刻語彙。

對於「太極拱門」，朱銘曾詮釋：「以前的推手，兩個個體間還有間距，而現在，我讓雙手連接起來，一連接，氣的流動、肌肉的牽動，就相互貫通、活絡，合為一體，轉化成拱門的造型。」因此雖名為「拱門」，但實際上是雙人對招之間「不丟不頂」的太極精髓演化而來，在〈太極系列〉中達到抽象化的極致。

〈太極系列〉創作始於1970年代中期，源於朱銘為求強身健體而接觸的太極拳，自此，太極拳不僅成為朱銘日常的養身修為，更從中體悟太極文化的精奧，進而將太極的「套路」與「內在精神」淬鍊為藝術創作的語彙。儘管〈太極系列〉的初期是簡化自太極拳的招式，但經過朱銘的創作演繹，他手下的刀斧非隨「形」趨走，而是隨「意」而行。

太極拱門延伸太極系列，富有虛實互生的動感，剛柔相濟的線條、粗細有致的幾何切面，以及對稱但不均衡的形體，塑造出穩重而又空靈的空間。朱銘曾強調「藝術即修行」，創作應與生活緊緊相合。〈太極系列—太極拱門〉即是在此一心境中反覆淬煉而成，既是創作，也是內觀修養的展現，石之永恆，更為太極的虛實動靜之間，賦予沉穩大器之境。