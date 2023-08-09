南投縣廖倉賜於去年參選南投市市民代表未當選，但選舉期間涉嫌以1票1000元由2樁腳協助買票，一審遭判有期徒刑1年10月，褫奪公權4年，緩刑5年，支付公益捐30萬元；二審判刑1年10月、褫奪公權4年、緩刑5年，另公益捐30萬改60萬元，仍可上訴。

判決指出，廖倉賜於111年10月初邀吳姓樁腳至其住處，請託吳向選舉區投票權人行賄，並請吳邀謝姓樁腳是否願意協助行賄之事。吳於111年10月初聯繫謝詢問意願，謝姓樁腳同意並統計其能行賄票數後，回報給吳確認。

判決指出，廖倉賜於111年11月11日晚間至吳姓樁腳住處，吳即向廖回報與謝姓樁腳能協助行賄共125票（吳94票、謝31票），廖倉賜即交付現金12萬5000元給吳向該選舉區之投票權人行賄。

判決指出，廖倉賜當時提及除替自己行賄外，亦以該筆款項替不知情之邱男（係111年11月26日舉行投票之南投縣第20屆縣議員第1選舉區候選人）行賄（即以1票1000元之代價行賄，廖倉賜、邱各500元）。

謝姓樁腳於111年11月11日晚間至吳姓樁腳的店舖，收取吳交付之現金3萬1000元，其中4000元用以行賄謝及其戶籍內另3名投票權人，其餘2萬7000元則用以向該選舉區之投票權人行賄。

一審認為，廖倉賜素行尚可，犯後於法院審理期間均坦承犯行不諱，目前亦有正當工作，判處有期徒刑1年10月，褫奪公權4年，緩刑5年，支付公益捐30萬元，已足達到預防再犯之效果，但檢方認為緩刑宣告不當，而上訴。

二審合議庭審酌，廖一度否認犯行、心存僥倖，另賄選人數非寡，交付賄選金額亦不在少數，一審僅30萬元緩刑負擔，不足以彰顯廖犯行對社會法治傷害程度與犯罪預防，撤銷一審判決，改支付60萬元公益捐，另提供240小時的義務勞務、接受法治教育10場，全案可上訴。