內政部專門委員羅素娟(左)率隊拜會金門縣政府，縣長陳福海(右)請求補助地區急需優先處理的殯葬設施改善工程。(圖／民眾提供)

內政部專門委員羅素娟率訪評委員王明陽、王智宏、李慧仁及民政司殯葬管理科代理科長袁亦霆等人，赴金門實地考核殯葬管理業務績效，今(9)日前往拜會縣府，縣長陳福海提出改善金門生命園區環境的建議，並請求內政部協助補助地區急需優先處理的殯葬設施改善工程。羅素娟表示，縣府應制定短、中、長期規畫，中央與地方通力合作，以實現所提之改善計畫。

陳福海表示，殯葬業務是一種善行，對於殯葬設施的改善縣府一直非常關切。自1992年起，金門縣就參與了內政部的「端正社會風俗-改善喪葬設施暨葬儀計畫」，並建立了多處現代化殯葬館、火化場、納骨堂等設施。他也強調推動公墓公園化，鼓勵環保樹葬的重要性，希望中央與地方攜手合作，使殯葬設施健全，成為全國的楷模。

陳福海也列舉了金門縣內急需優先改善的殯葬設施，包括金門縣殯葬管理所納骨堂地下室骨灰櫃增設工程、各民眾公墓增設納骨櫃暨神主牌位工程、環保自然葬園區改善工程以及烈嶼鄉殯葬設施服務空間新建工程第2期內部殯葬設備工程等，總經費共計約為1億2898萬元。

陳福海指出，改善這些設施將有助於解決無主骨灰之處理、推動環保自然葬等問題，並希望中央與地方合作，實現這些改善計畫，為金門縣的殯葬業務帶來更好的發展和品質。羅素娟則強調，縣府應制定短、中、長期規畫，透過中央與地方的通力合作，實現所提之改善計畫，讓金門的殯葬設施更臻完善。