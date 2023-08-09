網球國際巡迴賽事自本週開始完全進入硬地球場的季節，與之前的紅土球場相比，球在硬地球場上的速度更快、旋轉更強，更考驗著球員的『發球能力』與『接發球能力』，讓我們來看看本週開打的加拿大大師賽中，有哪些球員在這兩項能力上佔有優勢，或許他們就是最終能在加拿大大師賽突破重圍的奪冠大熱門！

根據ATP官網提供的數據頁面https://www.atptour.com/en/stats，發球能力的指標包含：1發成功率(%1st Serve)、1發得分率(%1st Serve Won)、2發得分率(%2nd Serve Won)、發球局勝率(% Service Games Won)、場均Ace球數量(Avg Aces/Match)以及場均雙發失誤數量(Avg Double Faults/Match)，綜合評估以上6個指標，近52週在硬地球場評分前三名分別是澳洲好手N.基爾喬斯(Nick Kyrgios)、23次大滿貫冠軍紀錄保持者喬科維奇(Novak Djokovic)以及世界排名第17的波蘭名將胡卡奇(Hubert Hurkacz)，基爾喬斯和喬科維奇本屆沒有參加加拿大大師賽，15種子的胡卡奇是本屆賽事發球能力最出色的選手。

至於接發球能力的指標包含：1發接球得分率(% 1st Serve Return Points Won)、2發接球得分率(% 2nd Serve Return Points Won)、接發球局勝率(% Return Games Won)以及破發點成功率(% Break Points Converted)四個項目，綜合上述四點能力，近52週在硬地球場接發球能力評分前三名分別是世界排名第3的麥維德夫(Daniil Medvedev)、目前球王阿卡拉茲加菲亞(Carlos Alcaraz)以及義大利小將J.辛納(Jannik Sinner)，辛納本週未出賽，麥維德夫和阿卡拉茲為本屆加拿大大師賽前二種子，有很大機會在決賽看到兩人對決。

本屆加拿大大師賽的參賽球員中，統計近52週在硬地球場『發球能力』與『接發球能力』兩項的綜合評分入選前30名的選手，這些球員同時掌握兩項決定勝負關鍵的武器，相信會在加拿大大師賽打出亮眼成績，提供給大家參考。