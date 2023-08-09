藝術家徐瑞芬磁繪展在「浮世三千」登場，民眾可預約參觀。（「浮世三千」庭院餐廳提供／陳淑娥台中傳真）

藝術家徐瑞芬磁繪展在「浮世三千」登場，民眾可預約參觀。（「浮世三千」庭院餐廳提供／陳淑娥台中傳真）

藝術家徐瑞芬磁繪展在「浮世三千」登場，民眾可預約參觀。（「浮世三千」庭院餐廳提供／陳淑娥台中傳真）

新社是台中的後花園，近幾年來庭園餐廳林立，環繞著藝術氣息的新祕境「浮世三千」，更吸引行家聞名造訪。曾砸3000萬元習畫的當代藝術家徐瑞芬，選擇在此辦理瓷繪展，即日起展出頂負盛名的瓷繪12生肖茶倉等創作，這場難得的藝術盛宴至10月底，歡迎有興趣民眾預約參觀。

徐瑞芬是當代知名瓷繪藝術家，旅居紐西蘭近30年，並被國立嘉義大學前校長邱義源禮聘為駐校藝術家，她的作品在藝術界備受矚目；本次活動展示徐瑞芬最新瓷繪藝術創作，包含頂負盛名的瓷繪12生肖茶倉，透過她獨特的技法和豐富的創意，向觀眾展現瓷繪藝術的無窮魅力。

「浮世三千」創辦人許克強指出，徐瑞芬老師磁繪展呈現出作者的人生閱歷及思想感情的自由，她2020年開始接觸瓷器，從此以後，一發不可收拾，為了學彩繪，一下子花了3000萬元，沒有這種執著與熱愛是很難做到的，徐老師一路走來就像苦行僧一樣，也抽空到監獄教導更生人彩繪，非常難得，希望這門技術能在台灣傳承下來。

「徐瑞芬瓷繪藝術與浮世三千庭園設計饗宴」即日起登場，開幕儀式來賓冠蓋雲集，徐瑞芬與許克強進行講座與座談會，分享他們的創作理念和設計靈感，與會嘉賓與藝術家進行交流互動，深入了解藝術與設計背後令人佩服的故事，歡迎有興趣民眾預約參觀。