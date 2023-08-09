警政署長黃明昭近日率團出訪菲律賓等3國，研商跨境詐欺洗錢及人口販運案件。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政署長黃明昭近日率團出訪菲律賓等3國，研商跨境詐欺洗錢及人口販運案件。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政署長黃明昭與我駐泰人員合影。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

涉嫌地下匯兌、洗錢案遭到通緝、後來引爆「88會館」之亂的郭哲敏，27日在曼谷落網後，因他持有柬埔寨護照，今傳出他花了3000萬疏通柬國洪森總理父子，以搶奪引渡權不回台。刑事局回應，目前並未收到郭嫌有向泰方提出異議，不願回台受審訊息。

涉嫌洗錢、地下匯兌高達200億元，去年潛逃海外的通緝要犯郭哲敏，27日在泰國曼谷落網，我駐泰代表處原本低調與泰方協調相關遣返事宜，要將郭嫌送上回台班機才算成功緝捕外逃要犯，不料，29日消息提前曝光後，讓遣返橫添變數。

據了解，38歲綽號「小明」的郭嫌，落網後曾表達願意回台的意願，但消息曝光後，檢警即擔心郭嫌隨時可能會反悔，因為郭嫌持有柬埔寨的護照，在柬國投資不少生意，現傳出他花3000萬疏通，企圖讓柬國介入，搶奪引渡權。

刑事局表示，泰警逮捕郭嫌後，剛好警政署長黃明昭率刑事局長周幼偉等人到泰國等3個東南亞國家，進行跨境詐欺、洗錢以及人口販運案件研商，黃明昭並特地前往我駐泰代表處及相關執法單位拜會，商討安排郭嫌返國事項，在我駐泰代表處人員及泰警共同全力協助下，泰警表示會配合縮短郭嫌遣返期程，並安排返台班機，目前並未收到郭嫌有提出異議，不願回台的訊息。