此次來台灣訪問3天的82歲日本前首相麻生太郎，在日本政界一直被視為「親台派」，除擁有驚人而「華麗」的家世背景，還歷任日本執政黨自民黨及政府要職，黨政資歷相當完整。

麻生太郎的外祖父是前首相吉田茂，而吉田茂妻子的祖父是奠定近代日本基礎的大久保利通。從麻生太郎的角度來看，大久保利通是其曾曾祖父。

麻生太郎跟已故前首相安倍晉三都是「親台派」，兩人在日本政壇是關係密切的好友，甚至連眾議院座位都在隔壁，且還有遠房親戚關係。這是因為麻生太郎的叔叔是吉田寬，吉田寬的表兄弟是前首相岸信介，而岸信介的孫子正是安倍晉三。

麻生太郎的曾祖父麻生太吉是政治人物，而麻生太郎父親麻生太賀吉曾任麻生水泥社長，是九州金融界重要人物，也曾任九州電力公司會長。

麻生太郎的妻子則是前首相鈴木善幸的女兒。不僅如此，麻生太郎的妹妹麻生信子因為嫁給日本皇室三笠宮寬仁親王，成為寬仁親王妃，讓麻生太郎也跟皇室有了深厚關係。

而在政壇資歷上，麻生除曾任首相，也多次入閣擔任過總務大臣、財務大臣及副首相等內閣要職；在黨職方面，他曾任自民黨政務調查會長、幹事長及總裁等黨內一級主管，現為自民黨副總裁（副主席）。

麻生於1940年9月20日出生於日本福岡縣飯塚市，小學3年級時到東京就讀私立小學「學習院初等科」。曾經出國留學的他，返日後進入家族企業麻生產業工作並派駐國外，1973年就任麻生水泥公司的代表取締役社長。

他擔任社長時，還曾在運動飛靶項目代表日本出賽1976年蒙特婁夏季奧運會，並拿到第41名的成績。

1979年10月，麻生在原福岡第2選區（現為福岡第8選區）首度當選眾議員，正式踏入政壇，並在1982年擔任自民黨青年局局長。

麻生1983年跟前首相鈴木善幸之女千賀子結婚，兩夫婦育有一男一女。

麻生最早曾在2001年4月出馬參選自民黨總裁，結果宣告敗北，2006年9月二度參選時，輸給時任內閣官房長官安倍晉三。

由於安倍晉三之後宣布請辭首相及總裁，麻生2007年9月3度參選自民黨總裁，但這次又敗給福田康夫。隨著福田宣布請辭，麻生2008年9月4度角逐自民黨總裁終登大位，並在同年擔任日本第92任首相。

麻生從政以來，以「親台派」立場廣為人知，即使後來卸任首相，仍在台灣政界保有豐沛人脈。

他曾在日本國會發言稱，台灣擁有成熟的民主，在經濟面也是信奉自由主義的法治國家，是跟日本共享價值觀的國家。

2021年7月5日，時任副首相的麻生在自民黨眾議員集會上談到台海情勢時說，一旦發生重大問題，日本也可能成為下一個目標，此時要說攸關「存立危機事態」（意指與日本關係密切的他國遭受武力攻擊時，日本政府可判斷是否符合「威脅到我國存立」，並行使部分集體自衛權）也不為過，因此日美必須攜手防衛台灣。

麻生今年8月7日到9日再度訪台，提到避免台海戰爭要靠嚇阻，要有充分嚇阻能力，也要做好打仗的心理準備。他也認為與台灣有緊密關係的鄰居日本應率先表態，向包括中國在內的國際社會發出嚇阻訊息。

麻生重申日本支持台灣申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的立場，他強調CPTPP是高標準的經濟架構，過去台灣製造業享有亞洲四小龍美譽，現在半導體產業受到世界矚目，重要性不言可喻。