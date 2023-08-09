台南市本土登革熱病例數再飆新高，今天新增82例，為疫情發生以來單日新高，1天逼近百例確診數，目前共累計1053例。台南市登革熱防治中心說明，病例數飆高除與颱風過後有關，另也採納疾管署建議，將安南區、南區、中西區及北區納入高風險區，快篩陽就判定確診。

台南今日新增82例分別為安南區26例、永康區25例、東區及北區各10例、南區及中西區各4例、仁德區、歸仁區及關廟區各1例。目前永康區病例數仍為全市最高，已有327例，其次為東區290例、仁德區226例，但原市區病例數也呈現竄升。

登防中心指出，今日病例數飆升原因除颱風時在家戶內被叮咬後的病例陸續發病外，另登革熱防治中心為爭取防治時效，採納疾管署建議，將安南區、南區、中西區及北區納入高風險區，即快篩陽性即為確診，故病例數須加上前幾日送疾病管制署實驗室檢驗的確診數量。

截至今日統計，台南確診者年齡層分布以61-70歲為大宗，占21.6％，其次為51-60歲占17.5％，確診者年齡層普遍偏高，與病媒蚊喜好躲藏於室內的習性有關，加上年長者主要生活型態長時間待在室內，進而增加染疫風險，市長黃偉哲呼籲，請市民正視登革熱嚴重性，染病不但影響自身與家人的健康，感染不同型別還會有重症風險。

根據以往經驗，大流行也會對台南市民生、經濟與觀光產業造成嚴重負面效應，黃偉哲也呼籲市民務必配合市府防疫政策，即刻動員清除家戶內外孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，惟有全民共同參與嚴格落實防疫措施，才能盡快控制登革熱疫情控制。

面對嚴峻疫情，市府各單位近期持續加強執法，目前針對查獲陽性孳生源已開立1100張罰單，另建築工地如查獲陽性孳生源立即告發並移送停工處分，絕不寬貸。

另，鑑於台南目前已有1起死亡個案與2起重症，登防中心針對曾感染登革熱市民發布簡訊及郵件，加強提醒注意自身防蚊措施，簡訊通知1萬9987人人，郵寄通知3854人。