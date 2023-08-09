南亞科向南亞光電取得設備 計約3.69億元 18:042023/08/09 工商 李娟萍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南亞科（2408）9日重訊，該公司向關係企業南亞光電，取得廠務及停車場相關設備一批，計約3.69億元，將用來供生產及營運使用。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 支援鐵礦開採布局 台塑四寶增資台塑資源1億美元 《熱門族群》外資喊買CCL雙雄 台光電一度大漲9% 全面搶奪中國電子製造業 印度宣佈限制電腦設備相關產品進口 #南亞 #南亞科 #光電 #設備 #計約 也許您會感興趣 推薦閱讀 名列亞洲Top 10關鍵企業 聯嘉光電獲首屆亞洲磐石獎 15:242023/08/03 財經 全新7月營收創13個月高 微電子占比突破8成 16:232023/08/03 財經 《生醫股》明基醫併凱圖大打亞洲盃 獲多頭按讚 09:182023/08/07 財經 《食品股》統一韓國熊津主力茶飲 拚3年內投資無菌生產設備 13:582023/08/04 財經 屏市公所辦「星光電影樂暑末」瑪利歐主題禮包這樣送 17:222023/08/07 寶島 台版晶片法上路 資誠三點提醒 18:582023/08/07 財經 南非：不會屈從美國壓力停用華為設備 03:192023/08/07 財經 《光電股》新機拉貨啟動 大立光8月營收更好 10:272023/08/05 財經 CCL雙龍搶珠 目標價飛高高 20:032023/08/06 財經 蓋電廠專家全台跑透透 著迷手做檜木建築模型 18:472023/08/09 生活 友達關閉台南2廠區 公司證實了！背後原因曝光 15:182023/08/04 財經 韓美3大廠減產有救了 DRAM慘況已過…反彈時間曝光 20:302023/08/06 財經 走進移工的台灣日常 廚房派對小旅行免費玩 12:232023/08/02 生活 《電週邊》展碁推家商用儲能設備Acer Power Bar 嘖嘖平台亮相在即 09:182023/08/04 財經 面板大廠4年前破產 失業父靠「中高齡職訓」重啟人生 12:482023/08/08 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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