搶攻中秋送禮商機，85度C推出9款中秋禮盒，除了獨家註冊商標「白玉東坡酥」，暢銷熱賣「琥珀蛋黃酥」，今年融入台式風味「剝皮辣椒雞」、「肉鬆麻糬」、「綠豆肉鬆」等內餡，推出全新月餅禮盒，搭配精美的仿木框外盒，宛如一道道雋永台菜。9/29前門市預購指定禮盒享85折，另外85 Cafe APP還提供禮盒跨店取功能，線上購買中秋禮盒兌換券，再用社群軟體轉贈給友人，送禮快速又方便，預估今年中秋銷售業績目標為5.5萬盒，銷售額2,400萬元。

85度C今年9款禮盒包括「台式雋永禮盒」、「心悅豐采禮盒」、「眾星拱月禮盒」、「琥珀蛋黃酥禮盒」、「歡聚月圓禮盒」、「歡聚月圓(素)禮盒」、「鳳梨酥禮盒」、「奶油甜心禮盒」、「咖啡小蛋捲禮盒」，除了白玉東坡酥、焦糖光澤餅皮的琥珀蛋黃酥，今年特地將台灣風味名菜「剝皮辣椒雞」融入月餅中，推出全新口味體驗，另外還有肉鬆麻糬、奶黃麻糬等台式口味，禮盒外觀設計融合典雅的仿木框造型，外盒再繪以台式窗花圖紋和幾何圖形，充滿濃厚的節慶氛圍，掀開盒蓋，還可以讓消費者寫下祝福話語，傳遞心意。

8/12起至9/29前，至85度C門市預購指定禮盒85折，另外可選擇85 Cafe APP禮盒跨店取轉贈，不受地域限制，線上購買中秋禮盒兌換券，透過社群軟體轉贈親友，受贈者就可依兌換券金額，挑選自己喜愛的禮盒到門市預約取貨，相當便利。

85度C9款禮盒分別為「台式雋永禮盒」，傳統與創新完美融合，包括剝皮辣椒雞、肉鬆麻糬、綠豆麻糬三種全新口味。「剝皮辣椒雞」是台灣傳統小吃之一，以獨特的烹飪技巧和香辣調味料而聞名，層層酥皮包裹著爆香翻炒過的剝皮辣椒雞，混合豆沙內餡，鹹甜中又帶點微辣，搭配蜜核桃，增加層次口感，將它融入月餅內餡，經典台菜以另一種完美方式呈現。另外還有肉鬆麻糬，內餡特選鹹香豬肉鬆，加上QQ好吃的麻糬，外層餅皮滑香鬆酥，裡面肉鬆比例頗高，白色麻糬則是包覆在中間。綠豆肉鬆外皮是台灣人喜愛的台式酥皮，低糖綠豆餡包裹蓬鬆肉脯、鹹蛋黃，一口咬下完美搭配。

「琥珀蛋黃酥」禮盒，由國寶級師傅王振癸研發監製，一盒九入顆顆渾圓晶亮，金黃外皮宛如琥珀般閃耀，讓人捨不得下手。特別選用在地小農鹹蛋黃，以天然放牧飼養，鴨蛋蛋黃大而營養，且採用古早紅土醃製方式，醃足23天讓蛋黃完全熟透不死鹹，搭配綿密手工奶油紅豆沙餡，豆沙餡與鹹蛋黃的完美比例，加上層層表皮薄如蟬翼入口即化，互相搭配恰到好處，底層再以白芝麻酥皮包裹。

「歡聚月圓」禮盒一次可品嚐到五種口味月餅，包括白玉東坡酥、金玉酥、芋頭酥、檸檬麻糬和琥珀蛋黃酥。85度的獨家註冊商標口味白玉東坡酥，用香酥純正的肉脯輔以麻糬，口感層次分明，表皮鋪著起司色澤金黃，風味鹹甜交錯酥香。金玉酥則是傳統糕點，層層的酥皮近30層，內餡是滿滿的綠豆沙與鹹蛋黃，還有芋頭酥濃郁的芋頭餡加上麻糬好滋味。檸檬麻糬內餡則是搭配檸檬清香的白豆沙和Q彈內餡，外皮酥脆表皮再酌以南瓜仔，增加香氣口感，令人十分著迷。

「歡聚月圓(素)」禮盒，特別為素食消費者開發的禮盒，內有黑胡麻酥，內餡選用香氣十足的黑胡麻餡，加上Q彈麻糬，口味清新多層次，盡情享用、健康沒負擔。頗受好評的牛奶麻糬，濃郁牛奶風味餡夾著麻糬內芯，層層相應的美味；還有濃郁香菇餡及蜜核桃組成豐富口感的香菇核桃，內餡紮實又柔軟，雙層次的口感，襯托出濃郁的好滋味。

「心悅豐采」禮盒，集結鹹甜好滋味的禮盒，裡頭兩款小月餅，包括甜而不膩的「奶黃麻糬」和鹹香飽滿的「肉鬆麻糬」，再搭配三款人氣手工餅乾，焦糖奶油夾心餅乾、葡萄卡佛妮亞、帕瑪森餅乾超值組合，一次滿足饕客的味蕾。

「眾星拱月」禮盒，氣派雙層禮盒包裝、超澎湃款式推薦，最適合企業送禮，集結銷售人氣王白玉東坡酥、傳統極致代表的琥珀蛋黃酥、細緻口感的剝皮辣椒雞、酥鬆有層次的綠豆肉鬆、濃郁十足的奶黃麻糬和肉鬆麻糬，還有每一口都可以品嚐到芋頭芳香的芋頭酥，及門市熱賣超人氣點心焦糖奶油夾心餅乾、帕瑪森餅乾、松露餅乾、原味曲奇餅乾和巧克力杏仁餅乾，組成CP值超高的禮盒，送禮自用皆適宜。

除了以上介紹的六款禮盒，85度還有酥脆濃郁，多層次口感的經典咖啡小蛋捲禮盒、奶油甜心禮盒、鳳梨酥禮盒。8/31起到9/29在實體門市購買任一飲品，就可以用49元的優惠價加購奶黃麻糬或琥珀蛋黃酥一個，或是以39元加購白玉東坡酥，另外購買任何一款中秋節禮盒就送大杯咖啡買一送一券1張，超級優惠。