俗話說貧賤夫妻百事哀，對於一個家庭來說收支得當相當重要。一位人妻表示，她結婚後仍不知道老公的收入多少、存款多少、家庭開銷多少、貸款多少，被媽媽說她之所以什麼都不知道，就是因為夫妻沒有同心，貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文指出，她不知道老公賺多少、存款有多少，也不知道家庭開銷有多少、貸款有多少，「我媽說這是夫妻沒有同心才會這樣，說沒人像我這樣，什麼都不知道」，因此讓原PO相當好奇，「想知道有沒有人跟我一樣？」。

對此，許多網友紛紛回應，「你媽說的沒什麼錯啊⋯這種作法至少至少，對妳是有防備的」、「你媽說的沒錯啊～夫妻不知道對方的身家，就是在防賊啊～有想過萬一哪天對方忽然離開，什麼都不知道，不會覺得很可悲嗎～」。

不過也有人和原PO抱持同樣看法，「不知道比較好」、「我也不知道～生活無慮，何必知道這些？知道這些，感情就很好？有一些人就是知根知底，才會斤斤計較」、「我只知道貸款有多少，開銷手指頭算一算也知道，至於他賺多少錢，存款有多少，我從不干涉」；原PO則說明，她之所以不想知道這些資訊，就是認為知道後會很有壓力，所以才決定不深入了解相關資訊。