日本模特兒媒體年度的「最可愛高一生」（高一ミスコン2023）選美比賽冠軍出爐，由來自千葉縣的高一生世古乙羽奪冠，圓圓稚氣的臉龐，吸引了許多網友前往喝采。

據《Modelpress》報導，本次最可愛高一生比賽評分分為7個項目：推特投票數、轉推數、《Modelpress》Instagram審查、參賽者的Instagram貼文動態審查、個人資料瀏覽數、總點數、和日本直播平台Mikucha的考試。

世古乙羽對於這次能夠獲獎表示非常感謝這麼多粉絲的支持。並請粉絲未來期待她的表現。IG上許多網友也留言回應，「奇蹟般的可愛！我愛你！」、「恭喜你！期待你未來的飛躍」、「第1名的走伸展台時就是不一樣」。還有網友表示：「你看起來真的像個天使。」

高一ミスコン2023グランプリ受賞しました



ここまで本当に多くのファンの方々に支えられ応援して頂き本当に本当に感謝しています



JKミスコン 初のWグランプリ獲りに行きます



これからの私をぜひ期待してほしいです

楽しみに待っていてください



本当に皆様のおかげです

ありがとうございました❤︎ https://t.co/VLRLvwdDBw pic.twitter.com/nSic2sizKr — 世古乙羽 (@otoha_seko) August 4, 2023

推特上也有同鄉網友表示：「你是千葉市民的驕傲」但是，難免還是一些酸民在開酸：「審查的標準到底？」、「是很可愛，但沒有到到日本最可愛吧」或者「問不同的人，每個人的可愛標準都不一樣」還有更狠毒的評論表示：「說實話，它並不醜，但也不可愛。我們這裡的女高中生更可愛，如果她是日本最可愛的女生，那我們國家完了。」