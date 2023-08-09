日本模特兒媒體年度的「最可愛高一生」（高一ミスコン2023）選美比賽冠軍出爐，由來自千葉縣的高一生世古乙羽奪冠，圓圓稚氣的臉龐，吸引了許多網友前往喝采。
據《Modelpress》報導，本次最可愛高一生比賽評分分為7個項目：推特投票數、轉推數、《Modelpress》Instagram審查、參賽者的Instagram貼文動態審查、個人資料瀏覽數、總點數、和日本直播平台Mikucha的考試。
世古乙羽對於這次能夠獲獎表示非常感謝這麼多粉絲的支持。並請粉絲未來期待她的表現。IG上許多網友也留言回應，「奇蹟般的可愛！我愛你！」、「恭喜你！期待你未來的飛躍」、「第1名的走伸展台時就是不一樣」。還有網友表示：「你看起來真的像個天使。」
推特上也有同鄉網友表示：「你是千葉市民的驕傲」但是，難免還是一些酸民在開酸：「審查的標準到底？」、「是很可愛，但沒有到到日本最可愛吧」或者「問不同的人，每個人的可愛標準都不一樣」還有更狠毒的評論表示：「說實話，它並不醜，但也不可愛。我們這裡的女高中生更可愛，如果她是日本最可愛的女生，那我們國家完了。」
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