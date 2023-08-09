擱淺玳瑁養傷3月終復元 9日潮境成功野放回歸大海

今年5月在八斗子漁港內發現的擱淺海龜，經基隆市動保所及中華鯨豚協會的救援及照料後，9日下午在潮境保育區內成功野放。參與野放行動的基隆市副市長邱佩琳說：「看到海龜回到大海，感動得快哭了！」

今年5月6日，海巡署在八斗子漁港內發現漂流的海龜，動保所隨即委請中華鯨豚協會到場救援。發現這隻擱淺的海龜是玳瑁，而且身上有釣線纏繞，接著便由鯨豚協會帶至桃園Xpark與桃園市政府海岸管理工程處共同設置的海龜救傷站。

玳瑁主治獸醫羅婕表示，經檢查發現它的咽喉有漁鉤，隨即用內視鏡定位後取出。也在食道有少量潰瘍，可能因為吞鉤受傷造成。經2個月醫療及飼育員的細心照顧下，恢復應有的活力及食慾。

經評估玳瑁的健康狀況已經適合野放，基隆市政府與海保署、國立海科館共同進行野放。

基隆市動保所表示，動保所今年1-7月已受理海龜通報救援案件計8隻，包含赤蠵龜1隻、欖蠵龜1隻、綠蠵龜4隻及玳瑁2隻。本次野放之海龜玳瑁屬1級瀕臨絕種保育類野生動物，為強化海龜保育效能，本府目前已建立與各單位的合作，對於海龜救援、收容、醫療、野放有良好模式，本次救援是國內成功的案例。

這次野放的玳瑁身長約60.5公分，雖然體型不小，但仍屬於亞成龜，還沒有完全成年。

參與海龜野放的邱佩琳說，當她看到海龜重回大海的那一刻，感動得快哭了！她說，這次特別感謝海委會海保救援網、桃園市政府、中華鯨豚協會、獸醫師及飼育員，共同投入海龜救援行動，讓海龜救援存活機會大大提升。基隆市政府未來不僅會持續優化場地設備，讓八斗子海之生提供鯨豚及海龜救傷最好的後盾外，未來若有志工缺口，基隆市政府也會邀請基隆的青年志工一同參與，一起為海洋盡一分心力。