富邦悍將簽下新洋投Ryan Weiss，中文譯名為「瑞恩」，9日進牛棚練投約25球，早一步來台的隊友伍茲給建議，要他多帶些長袖緊身衣來應付台灣濕熱的天氣，被問到自己的名字與雨（rain）音神似，球迷也戲稱因雨延賽時是「瑞恩完封」，他笑著說：「就看我能不能也投出一些完封。」

瑞恩在7日抵台，今天隨隊作客桃園，在賽前進牛棚練投，「第1次牛棚的感覺很好，也很享受，牛棚在室內又有冷氣，還不錯。」他透露，今天約投25球，投了沉球、變速、二縫線和切球等球種。

過去美職最高層級來到3A，今年季中瑞恩轉站大西洋聯盟海波因特搖滾樂手隊，與台灣好手陽岱鋼成為隊友，「我們感情還不錯，有稍微聊一些台灣的事，他也跟我分享一些台灣的事情。」而他在2018年被響尾蛇隊選中後，在新人聯盟、1A及2A時曾與現效力味全龍的林凱威當過隊友，「他知道我跟富邦簽約後，還打視訊電話來恭喜我。」

生涯首次來到亞洲打球，來台前瑞恩就有先聽聞天氣屬於熱且潮濕，「伍茲有提醒我多帶一些長袖，因為天氣熱容易流很多汗，台灣天氣跟我的家鄉很像，所以就先試看看穿長袖看能否吸汗。」

抵台後瑞恩透過轉播觀察、熟悉中職打者，他認為，中職打者看起來都很不錯，「但我相信全世界棒球都是差不多的，會盡量拿出最好表現來面對打者。」