郭富城（左起）、古天樂、劉青雲在片中關係出現大反轉。（華映提供）

香港兩大影帝劉青雲和古天樂縱橫影壇20多年，兩人一共合作演出17部作品，從早期的《絕世好Bra》、《竊聽風雲》系列，到近期的《掃毒》、《危城》、《明日戰紀》等電影，演出默契十足，也是票房常勝軍，可說是最佳拍檔，這回合作新片《掃毒3：人在天涯》，不只動作場面升級，兩人關係也從好友變成敵人。

提到合作多年總是火花四射，是如何保持新鮮感？劉青雲表示都要靠導演的想法和要求，「如果一直重複一樣的演出，很難再有新火花，如果都演不一樣的角色，就會有不同的表現。」更搞笑的說彼此保持新鮮感的方式就是「平日不要見面，工作時再見就好」。

在《掃毒3》裡有場兩人在狹小的車廂中近身肉搏、爭奪手槍的戲，因為空間有限，他們又都人高腿長，讓拍攝的難度增加許多。導演邱禮濤及動作導演特別與劉青雲和古天樂一起研究車上的打鬥動作，為了配合有限的空間，讓拍攝及演出的難度都大增，動作也更為複雜。

一開始，由古天樂先搶槍發難，劉青雲要接著起腳踢掉古天樂的槍，邱禮濤直呼劉青雲的身手很俐落，劉青雲笑說：「幸好有事前的演練，才能流暢的演出。」但在排練時還是發生了小小意外，劉青雲排練時不小心稍稍扭傷了手指。