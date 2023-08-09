AI指標股緯創7月營收「雙降」逾15%，拖累今（9日）股價下殺近7%（或9元），收在120元，從先前領頭羊慘淪重災股。財信傳媒董事長謝金河表示，股價經過瘋狂大漲後，必須經過基本面檢驗，緯創今年上半年淨利與去年同期相較在伯仲之間，「這個成績單不好」，但股價已經漲了5倍，其中獲利有多少來自本業，公司尚並未上網公告，他提醒投資人要留意財報數字背後的煙花和陷阱。

謝金河在臉書發文指出，進入8月，又到了公布半年報的季節，每一年的這個時候，投資人都睜大眼睛看每一家公司報告的數據。通常這個時候股價都是跌勢居多，因為很多公司股價經過瘋狂大漲後，都必須經過基本面的檢驗，業績不如預期，股價會修正比較激烈。

他說，理論上，上市公司公布的成績單是一個數字的陳述，但媒體會添油加醋，用了很多形容詞來表示喜怒哀樂。

謝金河舉近日紙媒報導「緯創Q2威風，獲利增17倍」為例，乍看之下，緯創真不得了，其實，緯創第二季淨利32.58億元，這是跟第一季1.7376億元比增長17倍，但報導卻不說跟去年同期42.5億元相比是衰退，緯創去年第一季虧損，上半年淨利33.9億元，今年上半年淨利34.3億元，兩者其實在伯仲之間，但緯創股價已經拉升5倍，這個成績單不好。而且，緯創的獲利有多少來自本業？緯創公司尚未上網公告。

他再舉另一個是報導「緯穎H1獲利，史上最旺！」其實緯穎去年上半年淨利59.02億元，今年上半年59.13億元，兩者也在伯仲之間，今年跟去年同期比，其實幾乎都一樣，但用了一個「史上最旺」，大家以為今年業績不得了。

最後一例是「信錦第二季業績成長355%」，謝金河分析，這是因為信錦第一季只小賺3748萬元，第二季回歸正常水準，但報導故意凸顯成長355%，看起來也是蓄意強調的報導。信錦去年上半年EPS1.47元，今年上半年1.68元，並沒有太突出，但這個報導只告訴你第二季成長355%，這是數字背後的煙花。

他提醒，前幾天AI股殺到跌停，媒體紛紛用「崩盤」、「法會」的字眼，但AI股活蹦亂跳，報導又興奮起來，這正是市場只看到眼前紅綠燈，大家專注當下，不太專注數字背後的底藴，這是數字煙花和陷阱！