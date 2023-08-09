近來大陸江蘇一對8旬夫婦因吃了隔夜蛋炒飯，發生嚴重上吐下瀉，被送至醫院急救，最終老爺爺挽回性命，但其妻卻不幸生亡。對此，營養師林冠良表示，炒熟的雞蛋容易壞，若蛋炒飯中還含生蔥花，更會提高生熟食交叉感染的風險。他提醒保存好炒飯有4重點，包括生熟食勿一起存放、確實密封放冰箱、觀察食物有無異味及加熱食材。

綜合陸媒報導，該對夫婦雖高齡80多歲，身體狀態仍相當良好，但在日前食用隔夜蛋炒飯後，突然腹痛難耐、上吐下瀉，送往當地醫院救治也未見好轉，不只血壓越來越低，乳酸還持續飆高，於是立刻轉院治療。醫師指出，普通腸胃炎不會如此嚴重，應是吃下受細菌感染的蛋炒飯，從而引發膿毒症及感染性多重器官衰竭。

林冠良在臉書粉專「林冠良營養師Siin」發文表示，為何拿隔夜飯來炒飯沒事，但隔夜蛋炒飯加熱卻致死？他解釋，因蛋比飯更易壞，若在同樣條件下，隔夜飯會有抗性澱粉，比較難消化，也就較不易壞；炒熟雞蛋則易消化，相比起來更易壞。此外，該對夫婦的蛋炒飯可能不單純只有蛋和飯，還可能有生蔥花，若一起保存，就會提高生熟食交叉感染的風險。

林冠良指出，此事件本質在於食物沒有妥善保存，也不是說隔夜雞蛋就真的完全不能吃，像是滷蛋就是隔夜的蛋，但只要保存良好就沒問題。他並分享保存好炒飯有4重點。首先，不要將生熟食一起保存；其次，要確實密封好並放置於冰箱，即便熱食也可以直接存放；再來，從冰箱拿出來再炒過前，至少要觀察有無異味；最後，加熱能殺死大部分的細菌，但有些細菌的分泌物很耐熱，因此加熱是必要的，但觀察有無異狀也相當重要。

林冠良呼籲，食品衛生安全同時也是機率問題，重點在於盡可能減少風險，千萬不要認為過去這樣吃都沒事，並不代表這次吃就沒問題。