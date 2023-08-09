MLB推薦賽事 : 8/12(六) 10:15，德州遊騎兵@舊金山巨人

本季長期盤據美聯西區王座的遊騎兵，明星賽後歷經短暫低潮，一度跌出分區榜首，所幸在游擊手席格(Corey Seager)歸隊後帶領球隊打出一波7連勝，再度重回分區榜首。本週末遊騎兵將造訪舊金山巨人，遊騎兵現任總教頭波奇(Bruce Bochy)過去曾擔任巨人總教練長達13年，並三度率隊奪下世界大賽冠軍，這個系列賽將是波奇離開巨人後首度面對老東家，以遊騎兵近期的兇猛火力，要在系列賽取得上風應不是問題。

遊騎兵本季展現絕佳的本壘板紀律，團隊上壘率0.342全聯盟最佳，清壘能力同樣出色，得點圈打擊率0.294高居聯盟之冠。雖然明星捕手海姆(Jonah Heim)因手腕傷勢進入傷兵名單，但板凳深厚的遊騎兵火力不受影響，8月團隊場均攻下6.5分，依舊是美聯攻擊火力最凶悍的球隊。

巨人本季進攻每下愈況，明星賽後的團隊進攻指數跌至0.621，季前重金補強的漢尼格(Mitch Haniger)因傷只打了40場，雅澤姆斯基(Mike Yastrzemski)本季也頻繁進入傷兵名單，傷病問題導致巨人始終無法以完整打線應戰。另一方面，巨人近年新秀養成不佳，老將克勞福德(Brandon Crawford)仍須鎮守游擊大關，新人在攻擊端的貢獻有限，青黃不接的巨人在國聯西區已漸漸失去與世仇道奇相抗衡的能力。

遊騎兵系列賽首戰預計推出J.葛雷(Jon Gray)先發，J.葛雷本季先發出賽20場，自責分率3.72、WHIP值1.24表現中規中矩，但近期出賽表現不穩，近5場先發一共失掉16分，若持續低迷，恐怕會跌出先發輪值。巨人則是由R.史崔普林(Ross Stripling)先發，R.史崔普林開季由長中繼出發，今年以先發出賽的表現並不理想，主投49.1局自責分率高達4.93，K/9值也是生涯新低的6.8次，此戰要壓制強勢的遊騎兵火網難度不小。

遊騎兵近期一波連勝中，不僅攻擊端穩定，投手也大多能守住城池，場均淨勝對手4.1分，季初不穩的後援投手，在陸續交易來查普曼(Aroldis Chapman)與史崔頓(Chris Stratton)後，牛棚戰力也獲得升級。而巨人近期先發投手短缺，常採用投手車輪戰，後援戰力相對吃緊，此戰先發投手R.史崔普林本季壓制力與吃局數能力並不出色，攻守逐漸到位的遊騎兵應能輾壓巨人，考量遊騎兵本季讓分玩法過盤率高達57%，建議可直上「讓分玩法-客勝」。