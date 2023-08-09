中國外交部今天宣布，中國國務委員兼外長王毅將於10至13日訪問新加坡、馬來西亞、柬埔寨3國；中方期待透過此訪與3國加強戰略溝通，並深化「一帶一路」合作。

根據官網發布，中國外交部發言人表示，今年是中國國家主席習近平提出「構建人類命運共同體」理念和「一帶一路」倡議10週年，東南亞國家「一直走在踐行人類命運共同體理念的前列」，是中國共建「一帶一路」合作重要夥伴。

發言人說，當前中國與新加坡、馬來西亞和柬埔寨3國關係保持良好發展態勢。中星建立了「全方位高質量的前瞻性夥伴關係」；中馬就「共建命運共同體」達成共識；中柬正積極構建「高質量、高水平、高標準的新時代中柬命運共同體」。

發言人提到，中方期待透過王毅此訪，與3國加強戰略溝通，「落實好中星關係新定位，推進中馬、中柬命運共同體建設走深走實」，深化「高質量共建一帶一路」合作，推動雙邊關係「不斷邁上新台階」。

發言人說，中方還願與3國共同推動全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議落地，促進經濟復甦，維護和平安寧，深化交流互鑑，為地區乃至世界和平穩定與發展繁榮作出更大貢獻。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）8日透露，王毅11日將訪問馬來西亞，兩人會在檳城會面。他並暗示，這次和王毅會面預料將引進更多中國投資。