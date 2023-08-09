國精化9日董事會通過今年第二季營收8.62億元，比去年第二季的11.78億元，年減26.83％，今年第二季EPS 0.4元，比去年第二季的1.11元，年減63.96％，累計今年上半年營收16.02億元，比去年同期的25.28億元，年減36.63％，每股稅後盈餘0.42元，比去年同期的2.29元，年減81.66％，毛利率也從去年上半年的20.64％下滑到14.47％。

國精化表示，營收下滑主要是因為今年終端需求不佳，至於毛利率下滑，則是原物料價格大幅下降，加上公司庫存調整的緣故。

不過，就季度來看，國精化第一季營收7.40億元、每股稅後盈餘0.02元，而第二季的表現已勝過第一季，國精化指出，以目前的市場狀況來看，今年第一季應是營運谷底，預計第三季也會比第二季微幅成長獲利也是會比第二季好，今年前三季將是「季季高」的走勢。

國精化說，在公司的高價庫存陸續調整之後，第三季的接單彈性將更大，因此，有信心第三季會更好，至於第四季，目前尚待觀察，優先的觀察目標是占國精化營收比例約25％的大陸市場，看看大陸提升經濟的政策效用有多強，畢竟大陸市場是一個先行指標。