為改善大里區社區的自來水管線頻繁漏水、爆管，經立委何欣純爭取3300多萬的經費推動管線汰換計畫，該工程近日即將動工開挖，預期將影響交通；何欣純今（9日）邀集地方民、里長以及水公司等單位辦理施工前說明，地方民代紛要求減少交通困擾，且務必在農曆年底前完成工程，以加速改善區域供水的穩定性。

大里區中新里中興路二段240巷、新義路、現岱路105巷、127巷、現岱路122巷等周邊社區自來水管線近年頻傳爆管、漏水，影響著居民的生活品質與供水穩定性，也對交通造成不便。去年10月，何欣純在現地會勘後，爭取到3300多萬的經費，將這項工程納入112年的管線統一挖補計劃中，並於4月底正式簽訂契約，6月成立工程預算書。

有鑑於這項管線汰換工程即將動工，何欣純今天特別召集議員、里長們以及相關單位進行了施工前的說明會。自來水公司說明，汰管工程將耗時約4個月，將採取分期分段的方式進行，第一階段將集中在現岱路周邊巷弄進行施工。中新里里長廖榮木反應，由於現岱路和新生路是大元國小及社區居民進出中興路的主要道路，車流量巨大。

廖榮木要求施工單位和市府在施工前要做好交通宣導、交通管制以及告示張貼等，以提醒社區居民注意事項及施工路線。同時，要避開學童上下學尖峰時段，避免施工造成交通混亂，降低居民不滿情緒。

市議員李天生、林德宇及張芬郁也一致表示，為減少交通困擾，他們要求施工單位務必在農曆年底前完成工程，以加速改善區域供水的穩定性。這項工程將使現岱路及新生路周邊的1000多戶居民不再受到無預警停水的困擾，讓他們的生活品質得到實質的提升。