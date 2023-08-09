台北市長蔣萬安9日下午邀集府內各機關召開應變會議。（台北市衛生局提供／蔡佩珈台北傳真）

台北市衛生局表示，9日出現1例登革熱病例，個案是居住在大同區的十多歲男性，7月21日至23日曾有台南市活動史，7月30日出現發燒、發冷、盜汗及倦怠等症狀，今日判定確診，是2020年以來台北市第1個登革熱本土病例，大同區已成立區級應變工作小組。

台北市政府表示，該個案7月30日出現發燒、發冷、盜汗及倦怠等症狀，8月4日至醫療院所就醫後通報採檢，登革熱NS1抗原快篩陽性，9日經疾管署綜合研判為登革熱確診。

衛生局表示，8月4日傍晚接獲醫院通報後即進行疫調，在5至8日動員社區持續進行個案居住地半徑100公尺內孳生源清除及環境噴消，8日由副市長林奕華召開台北市登革熱工作會報。

9日疾管署研判確診後，立即成立大同區級應變工作小組，由區長擔任區級指揮官，台北市長蔣萬安隨後在下午邀集府內各機關召開應變會議。

衛生局表示，正持續動員社區進行環境整頓及衛教，同時進行同住者3人及附近住戶健康監測，目前均無症狀。截至8月8日大同區累計孳生源清除，查獲173個積水容器，其中5個為陽性容器，皆已清除或投藥。

衛生局統計，截至8月9日中午12時，台北市累計確診登革熱病例16例，含1例本土病例及15例境外移入，呼籲民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，或至台北市登革熱NS1抗原快速檢驗試劑合約院所篩檢，並主動告知旅遊史、職業史、接觸史、群聚史等。

衛生局也提醒民眾，應檢視戶內外周圍是否有堆置廢棄的容器、雜物、桶、缸、甕、花盆及各式底盤、帆布、廢棄輪胎等，如有積水務必倒掉，讓病媒蚊沒有地方產卵繁殖，持續使用的容器請倒置或加蓋，並進行容器減量，另外出活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可防蚊藥劑，減少病媒蚊叮咬傳播風險。