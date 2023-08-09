台北捷運公司運輸本業虧損，開源節流下也節省電費，令近日不少乘客反應冷氣溫度不夠、車廂悶臭。台北市長蔣萬安9日表示，北捷夏季空調溫度高運量及文湖線調降為非尖峰時刻24度，尖峰時刻23度，清晨與深夜時段另依氣候及人數彈性調整，粗估每月電費增加200至250萬，預計48小時內完成，以維持優質品質。

蔣萬安透過臉書指出，台北捷運一直是交通運具中的模範生，每日乘載200萬搭車人次，基北北桃都會通1200定期票問世更帶來更多乘車人潮，同時台北盆地正面對百年升溫，「我知道捷運車廂內的體感溫度確實變熱了」。

他說，為維持市民的乘車舒適度，要求北捷在不浪費能源的前提下，用最快速度拿出解決方案。北捷今日上午審慎評估，決定將夏季空調溫度從現行高運量攝氏25.5度及文湖線攝氏25度的作法，調降為非尖峰時刻24度，尖峰時刻則比照餐廳設定為23度，清晨與深夜時段另依氣候及人數彈性調整。

蔣萬安表示，新措施粗估會使每月電費增加200至250萬，但因運量上升，確實需要投入對應成本，才能維持優質服務。已要求北捷展開作業，預計48小時內就會完成全車隊設定，北捷以最高效率實現車廂降溫，從細膩處展現出「服務型政府」的執行力。