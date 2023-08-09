日本名導岩井俊二特別錄製跟台灣觀眾打招呼的影片。（光年映畫提供）

繼《青春電幻物語》、《燕尾蝶》、《花與愛麗絲》連續兩年在台灣大銀幕與觀眾再度相會後，純愛電影教主岩井俊二經典重現最終章《四月物語：數位修復版》即將於下周五正式在台上映。岩井俊二為了感謝台灣觀眾支持，特別錄了一段打招呼影片，表示這是在拍攝完《情書》和《燕尾蝶》之後，為了整理一下創作思維，所以拍了一部輕鬆沒有負擔的愛情小品，卻也在拍攝完畢後，意外發覺到自己的創作風格是從這部片一體成形。

而這部電影更可以一窺當年才21歲的日劇天后松隆子青澀模樣，當年尚未橫跨演戲、唱歌、舞台劇三棲的她，甫獨挑大樑電影主演便受到許多影迷注目，而這部卻也是岩井俊二為松隆子量身打造電影配樂，由於岩井俊二一開始對於自身的音樂品味沒有自信，反而是以匿名方式進行，所以在片頭的幕後人員名單上並沒有出現，只以CLASSIC代稱。

而電影中描述北海道女孩榆野卯月遠赴東京就讀大學，於櫻花紛飛的春天開始了她的大一生活，既新鮮又忐忑，一切都是全新的體驗。在電影中細膩柔和的基調也在配樂的帶動下越發動人。尤其是大量使用岩井俊二情有獨鍾的鋼琴曲，極為清澈優美。

有趣的是，這些曲目竟都是女主角松隆子親自彈奏，甚至連彈錯的音符意外被收錄進去了，不過岩井俊二卻沒有要重新修正，反而要的正是女主角這種青澀稚嫩的氣息，就像電影的主人翁一般，引領觀眾沉浸如詩一般的青春記憶。