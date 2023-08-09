監製吳明憲（左圖）和導演鄭芬芬鼓勵大家不停地創作。（台北市電影委員會提供）

「2023金片子大賽」報名進入最終倒數階段，上屆首次擔任金片子評審的林心如鼓勵參賽者：「金片子就是你們的一個開始，然後沿著這個開始，再創造無限的可能。」從演員跨足製作人的她表示相當喜歡短片的創新，並認為短片就是孕育長片的搖籃，鼓勵大家多多創作。呼籲影像創作者踴躍線上交件，把握機會挑戰總獎金高達102萬的各獎項。

《關於我和鬼變成家人的那件事》監製吳明憲則相信，持續讓創作能量發光發熱，有一天一定會找到一個看中你的伯樂，「只要不停地創作就會有機會！」上屆評審同時也是《做工的人》導演鄭芬芬認為金片子是很棒的交流平台，不管什麼職業、學校或個人都能參賽，評選機制公平且多元化，「大家可以多多來嘗試！」她更特別建議參賽者跳出舒適圈，挖掘更有議題性、社會性或是情感性的題材。

徵件即將在8月21日結束，參賽資格不設限題材、片型，以創意為號召，只要15分鐘內影像皆可投稿，呼應本屆主軸「Keep Rolling and...Action！」帶出疫情後仍舊要帶著初衷不斷前進，希望影像創作者踴躍線上交件參賽，把握機會挑戰「金片子首獎」 （獎金新台幣60萬元）、「評審團大獎」（獎金新台幣20萬元）、「評審團特別獎」（獎金新台幣10萬元）及多項個人獎、特別獎，總獎金高達102萬。

緊接著進入評選階段，主辦單位將邀請影視產業界經驗豐富之導演、監製、演員，組成專業的評審團，評選出入圍作品角逐大獎。觀眾最期待的入圍影展，前2年因應疫情改為線上舉辦，今年恢復實體的2023金片子大賽影展，邀請所有影迷一同在大銀幕前共襄盛舉，希冀提供創作者更加多元的曝光方式，期許他們為影視界帶來精采作品。更多活動最新消息，請鎖定「金片子大賽」粉絲專頁。