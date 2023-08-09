泰國國會第一大黨前進黨因為修改冒犯君主罪的立場遭保守勢力反對，無法順利組閣，第二大黨為泰黨和第三大黨泰自豪黨結盟，今天接著宣佈再和6個小黨結盟，形成新的8黨聯盟，準備執政。

泰國在5月14日舉行國會眾議院選舉，眾議員共500席，前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨，為泰黨（Pheu Thai）拿下141席成為第二大黨。

前進黨和為泰黨以及其他6個小黨組成8黨聯盟，推前進黨黨魁及眾議員皮塔（Pita Limjaroenrat）為總理候選人。但總理需要參眾議院共750人中過半的376席支持，8黨聯盟的312席無法過半，而前進黨主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，遭到親軍方和王室的參議員反對。

皮塔在7月13日和19日連續兩次總理選舉失利，把組閣機會讓給為泰黨，但許多參議員已表態只要前進黨在聯盟內，就不會支持任何為泰黨提出的人選，許多政黨也表示只要前進黨還在，就不會加入聯盟，前進黨最後只好退出8黨聯盟，成為最大在野黨。

經過連日來的拜會和討論，為泰黨7日宣布和擁有71席的泰自豪黨（Bhumjaithai）結盟，為泰黨今天進一步宣佈和舊8黨聯盟內的民族黨（Prachachat）、泰自由黨（Liberal Thai或Seri Ruam Thai）、新社會力量黨（New Social Power或Palang Sangkhom Mai）以及為泰團結力量黨（Pheu Thai Ruam Palang）結盟。

聯盟內另外再加入兩個新的政黨泰地方黨（Thongthee Thai）和勇敢國家發展黨（Chart Pattana Kla），形成新的8黨聯盟共228席。

為泰黨主席春楠（Cholnan Srikaew）在今天的宣布記者會上表示，他們希望可以獲得更多參議員和眾議員的支持以便組閣，雖然沒有邀請民主黨（Democrats）、團結建國黨（United Thai Nation）和公民力量黨（Palang Pracharath）加入聯盟，但會尋求這些黨的個別議員支持他們推出的總理人選。

至於是否會尋求前進黨的支持，春楠表示，這要看前進黨自己的決定。

在7月19日的國會總理選舉中，議員們投票決定皮塔無法被二度提名，監察員認為國會此舉有違憲之虞，而把案子交給憲法法庭裁決，憲法法庭將在16日做出判決，第三次總理選舉將等憲法法庭做出判決後才能確定日期，為泰黨已表示會推地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）為總理候選人。（編輯：高照芬）1120809