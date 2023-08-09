詐騙集團車手22歲王姓男子今（9）日至新北市永和區，向被害老婦人收取133萬元詐騙款項，離開時遭不明男子尾隨，在巷內動手搶走手中2袋現金，但逃逸時不慎掉落1袋現金63萬元，事後被民眾拾獲送交派出所。王男2小時後向永和警分局報案遭搶，警方追查發現王男係詐騙集團車手，疑為私吞贓款，自導自演黑吃黑戲碼，警方除逮捕王男偵辦，並追捕在逃共犯。

據了解，今天上午11時許王男獲詐騙集團指示，至永和區中和路82歲老婦人住處收取現金133萬元，得手後步行到對面巷內時，突遭尾隨的男子下手行搶，搶走2袋現金後狂奔逃離現場，途中不慎掉落其中1袋現金，事後現金被路人拾獲，送交派出所。

王男為向詐騙集團交代，下午1時許與同夥18歲阮姓男子向警方報案，警方至案發現場並調閱監視器，發現強奪案疑是自導自演，王、阮2嫌為私吞詐騙款項，串通同夥上演搶奪戲碼，警方已將王、阮逮捕偵訊，並追查在逃共犯。