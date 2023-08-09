匯銀主管指出，台股9日震盪收黑，終場收16,870.94點，下跌6.13點，三大法人買超11.26億元，外資買超31.55億元，匯市操作則是雙向偏觀望，早盤持續匯出，一度把新台幣打到31.87元，但此價位也有一股反壓，新台幣隨後陷入狹幅震盪，午後隨港商外資轉為匯入，加上央行出手，新台幣匯價收在31.75元，短線陷入盤整格局。

根據央行統計，美元指數下跌0.08％，主要亞幣普遍走升，人民幣升0.2％最強，其次為新台幣升值0.19％、新加坡幣升值0.1％、韓元收平盤，惟日圓續貶0.12％。

匯銀主管表示，隨外資匯出，加上進口商「進場認輸」，新台幣早盤一舉拉到31.87元附近，31.9元價位僅一步之遙，但隨後新台幣貶勢趨緩，主要是31.88元附近有強烈反壓，過去不少投資人套在此價位上方、賣壓很重，加上央行也不希望新台幣過快貶破31.9元價位，預料後續新台幣匯價再向上的動能將有限。

匯銀主管說，本周市場關注周四美國消費者物價指數（CPI）數據，匯市偏向觀望氛圍，反映在交易量也呈現下滑，在美CPI公布前，新台幣短線預計先走盤整格局，預計將在31.7至31.88元區間徘徊。

另有外匯交易員指出，美國7月CPI若如市場預期反彈，將加深9月美國聯準會升息可能性，美元指數預料偏強，就資金移動角度，外資熱錢持續回流，新台幣本周貶值方向不變，至於貶至哪個價位，關鍵還是股市表現及人民幣等亞幣走勢。