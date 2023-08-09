她指出，財政部主要的施政理念，就是希望實現租稅公平正義，為因應國際反避稅浪潮興起，財政部實施受控外國企業CFC制度，鼓勵企業按照我國法律規定納稅，此反避稅機制亦為實踐聯合國反貪腐公約要求私部門公開透明，避免境外貪腐或洗錢的具體作法。

莊翠雲強調，誠信價值應落實於公開透明原則，財政部近期推行的雲端發票即為透明便民的顯例，不但能簡化稅務員稅務查核程序，還可以降低業者因疏失而漏稅等情形，財政部會持續努力推動透明化政策，創造更加優質的市場競爭環境。

她期待透過本次論壇，公私部門攜手凝聚共識，共同打造「國際廉合透明、財稅公平雙盈」的願景。

會中另由財政部賦稅署署長宋秀玲以「國際透明與合理納稅─受控外國企業CFC制度」、台灣透明組織協會副理事長暨世新大學行政管理學系葉一璋教授以「從營運風險談企業誠信與永續經營」為題演講。

至於綜合座談的議題，聚焦「國際反避稅趨勢」、「CFC推動現況」、「財稅透明的意涵及廉能政府的關係」、「國際反貪腐潮流（FCPA、PACI等）」及「ESG與企業社會責任」。