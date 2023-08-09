泰國開放「大麻合法化」，導致不少年輕人跑到泰國「嚐鮮」呼麻，造成大麻已成國內年輕人吸毒首位，法務部今天嚴厲警告，大麻在我國屬二級毒品，若在網路上教人呼麻，或在國外引誘他人呼麻，將追究刑責，其中若引誘未成年人吸食大麻，最重可判處10年6月徒刑。法務部重申毒品犯罪為重罪，檢調必全力掃蕩，如有以身試法者，定依法從嚴從速偵辦，「你敢吃就試試看」。

法務部表示，依據《毒品危害防制條例》第7條第2項規定「引誘他人施用第二級毒品者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。」大麻為我國列管之第2級毒品，若民眾在網路上教導他人施用大麻，或散布「大麻無害論」而引誘他人施用大麻，將構成引誘他人施用第2級毒品罪，若引誘未成年人施用大麻，依法加重其刑至1／2，也就是可處1年6月以上、10年6月以下有期徒刑。

法務部表示，雖然泰國開放大麻合法化，但依我國《刑法》第5條第8款規定，在我國領域外犯引誘他人施用毒品罪者，為我國《刑法》效力所及，故無論在我國境內或境外，謠傳「大麻無害論」而引誘他人施用大麻者，我國檢警調對於這種非法行為，均得以追訴究辦。

法務部指出，為壓制大麻持續擴散，檢察機關已將查緝大麻列為「安居緝毒」專案之重點工作，務求向上溯源，查緝大麻供應源頭，並向下刨根，挖掘施用大麻黑數，以維護國人健康。法務部重申毒品犯罪為重罪，將全力進行掃蕩，如有以身試法者，必依法從嚴從速偵辦。

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