丁海寅望自己能夠不要生病，以健康的身體為下一個今天做好準備。。（瘋潮娛樂、優勢力娛樂提供）

韓國男神丁海寅迎接出道10週年，也沒忘記台灣粉絲，繼年初來台參加時尚活動後，10月7日又將在台北國際會議中心舉辦「THE 10TH SEASON」粉絲見面會，是他相隔4年再度登台舉辦見面會，不過愛吃肉的他透露最近因為要準備見面會，對於食物嚴格控管，笑曝「真的吃了很多青菜」。

丁海寅2014年出道，2018年因《經常請吃飯的漂亮姐姐》人氣爆升，對於出道10週年的感想，丁海寅表示「自己每天都很努力，因為每天都是獨一無二的」，對於當時能接拍《經常請吃飯的漂亮姐姐》，至今仍是抱著無限感激，雖然已經過了5年仍覺得「好像一場夢」，他也表示現在回想起來，自己有如撥雲見日般的看到自己的本質，才得以繼續在演藝圈努力。

近期在《D.P：逃兵追緝令》第2季續演二等兵安俊浩，面對更多逃兵以及更多艱難的任務，丁海寅吐露心聲，因為這部影集受到海內外更多觀眾的注目，最重要的是不要讓看劇的人覺得是在浪費時間，所以希望能做到不只是他滿意自己的演技，而是要讓看的人也可以獲得滿足。並笑說拍第1季時確實有種再度入伍的感覺，這次再拍第2季，則有種「想趕快退伍、拜託讓我趕快退伍」的感覺。

而為了準備見面會，丁海寅最近則是暫時忍痛放棄最愛吃的肉，為了管理體態吃了許多蔬菜水果，這次見面會上月22日從首爾出發，除了亞洲的馬尼拉、香港、雅加達、日本、台北、曼谷、新加坡之外，11月還要前進紐約、洛杉磯、溫哥華、多倫多等城市；至於迎接出道10週年有何目標，他期望自己能夠「不要生病，以健康的身體為下一個今天做好準備。」展現出身為藝人的高規格自律。

「2023 JUNG HAE IN FAN MEETING IN TAIPEI 『THE 10TH SEASON』」將於10月7日（六）晚間7點在台北國際會議中心舉行，門票將於8月20日（日）中午12點於ibon售票系統全面啟售，票價等更多相關詳情可洽主辦單位瘋潮娛樂以及優勢力娛樂臉書專頁。