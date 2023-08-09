由於今日下午海氣象轉好，港務公司隨即派遣潛水員下水，將帛琉籍天使輪船體加固封堵及平台船除油佈標作業，雖然該船船東於昨日提出船體殘油抽除計畫，但港務公司已要求須於8月11日前，依所提計畫提供委託執行殘油抽除作業契約的相關證明，但為了趕緊清除，港務公司明日視海氣象條件允許下，將工作平台船定錨執行殘油抽除作業。

有關天使輪漂流貨櫃處理部分，9日海事工程公司已吊除鳳鼻頭漁港堤內消波塊間的部分貨櫃殘體碎片，並巡視鳳鼻頭以北岸際是否有其他櫃體碎片。而沉沒貨櫃是否礙航及影響航安之檢視，除已完成的9個側掃區塊，港務公司與航港局今日也接續執行中芸漁港以北至南星灣、小琉球與大鵬灣周邊水深10米的水域側掃作業，目前尚無發現礙航情形，至於10米內之近岸水域將併同高雄港二港口外及鹽埔漁港內周邊海域於明日繼續執行側掃工作。

海面油汙監控及除汙部分，依據港務公司及海洋局岸際觀測點、西子灣至南星灣沙灘及旗津海岸線監視，及海巡署轄內各岸巡隊艦艇巡視，均無發現油汙情事；空域巡察部分，公路總局派遣無人機巡視蚵子寮外海，無發現油汙情形，僅今日上午6時50分海保署調派「麥寮海洋號」及海事工程公司出動無人機發現沉船處附近有1處薄油膜，港務公司立即派遣船隻進行除汙。

今日下午海氣象好轉後，海事工程公司派遣潛水員下水進行船體可能滲漏點主動加固封堵及除油工作平台船佈標作業。雖然船東於昨日雖提出船體殘油抽除計畫，但為確認能依所提計畫具體落實執行，港務公司已要求船東須於8月11日前，依所提計畫提供委託執行殘油抽除作業契約的相關證明。不過為了把握時間，趕緊將問題解決，港務公司依商港法第13、39條，立即緊急代為處理，明日視海氣象條件允許下，立即將工作平台船定錨，執行殘油抽除作業。