蔬食餐廳「仙桃素」則被評為每道菜色均精緻如畫。（擷取自米其林官網）

「紅色美食聖經」米其林今（9）日晚間公布8月新入選餐廳，全台總計有8家，其中高雄有2家入榜，包括方蒔、仙桃素。「方蒔」巧妙將檳榔葉等在地食材融入菜色，別具風格。蔬食餐廳「仙桃素」則被評為每道菜色均精緻如畫，還大讚素肉燥飯鹹香可口。

米其林指出，這次是在年度發表會前的最後1次每月即時新增名單，共有8家台北、台中、台南及高雄的餐廳入選。其中，高雄今年累計已有14家米其林每月新入選餐廳，成績斐然。

米其林官網指出，高雄「方蒔」主廚具近20年高端餐飲經驗，他將其遊歷的記憶和生活元素，透過單一套餐與客人分享。菜色以歐亞美洲烹調技巧料理，配合高麗菜酸、檳榔葉等在地食材，別具風格。

至於高雄「仙桃素」，米其林誇讚，該店擅長以不同烹飪技法詮釋蔬食的大廚共設計3款套餐，透過發酵、烘烤、燉煮或炙燒等技法展現蔬食風味，並依季節調整菜單，每道菜均精緻如畫，還建議嘗試較高價位的套餐。此外，幸運者可能嘗到以猴頭菇末料理的素肉燥飯，其風味清爽、鹹香可口。

米其林進一步說，8月不少新入選餐廳是餐飲圈熟悉的名字的新作，如前二星餐廳侯布雄主廚 Florence Dalia 新開設的法餐餐廳 16 by Flo 、由大廚陳嵐舒擔任廚藝總監、提供簡單輕盈而有味法式料理餐廳芃卓、知名店家鮨天本的分店、以及一星餐廳澀開設的甜點分店等。

米其林提到，值得注意的更有中西主廚共同掌杓的創意台灣菜，以及挑戰以不同技法呈現蔬食，每道菜都如畫作精緻的素食餐廳，家家各有特色與精采。