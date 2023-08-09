富邦悍將8日傳出與樂天桃猿「2換2」的交易傳聞，成為交易主角之一的林承飛昨天賽前總教練曾豪駒走過來叫他不要在意但他卻「狀況外」，他認為，身為球員就是把本分做好，至於交易，球員無法做選擇，只能專注在球場上。

昨天網路上傳出交易傳聞，交易籌碼是富邦拿出申皓瑋、董子恩，交換桃猿林承飛、邱丹，身為交易傳聞之一的林承飛卻因賽前有小睡片刻的習慣，因此第一時間並不知道發生什麼事。

「曾總走過來，叫我不要在意這些，我還不知道發生什麼事。」林承飛認為，自己的身分是球員，能做的就是把自己的事情做好，「交易這種東西，球員沒辦法做選擇，不管在哪，我能做的就是穿上球衣、專注在球場上。」

先前桃猿曾與富邦進行「2換2」的交易，桃猿送出林澤彬、王躍霖，從富邦換來楊彬、楊晉豪。林承飛說：「上次那個交易躍霖跟澤彬是當天才知道，這次我是最慢知道的，我覺得還沒有確定的事情就不用去多想。」